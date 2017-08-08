ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок LCV, который в первом полугодии показал двузначный рост, тем не менее остался на шестой строчке европейского рейтинга.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в первом полугодии 2017 года увеличились на 4,7% до 1 млн 049 тыс. 474 единицы. Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 228974 автомобиля (+6,4%). Второе место занимает Великобритания с показателем 184926 проданных машин (-3,7%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 130382 штуки (+3,3%). Четвёртый результат показала Испания – 101525 легких коммерческих автомобилей (+16,3%). Замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 89616 машин (+6,5%).