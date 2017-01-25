ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Роспотребнадзора со ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в странах Европы зарегистрирована вспышка сальмонеллёза с числом пострадавших с мая по декабрь 2016 года более 450 человек.

По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведённых на территории Польши.

В целях ликвидации вспышки с учётом результатов лабораторных исследований из торговой сети изъято более 2,7 млн яиц, приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, оптово снабжающих европейский регион.

Вспышка сальмонеллёза зафиксирована на территории 10 стран: Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании.

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в указанные страны, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и проявлять осторожность: прежде всего, не употреблять в пищу блюда, содержащие сырые яйца, не покупать яйца и мясо птицы в местах несанкционированной торговли. При первых признаках инфекции, к которым относится повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, следует незамедлительно обратиться к врачу.