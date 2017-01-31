ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провёл рабочее совещание с министром посольства Таиланда Поджем Ханполом. В мероприятии также приняли участие первый секретарь посольства Таиланда и помощник директора Тайского управления туризма.

Был затронут вопрос обеспечения транспортных гарантий для российских туристов, который приобрёл особую актуальность после января 2017 года, когда 370 россиян в течение 9 часов не могли вылететь из аэропорта Бангкока, имея на руках обратные билеты, из-за проблем с "перекрещиванием" регулярного и чартерного рейсов. Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, такое смешение не допускается в целях защиты транспортного рынка. Однако в интересах туристов туроператоры расширяют линейку турпродуктов с возможностью выбрать различные сроки пребывания за рубежом, и не всегда удаётся не смешивать при этом разные типы перелёта.

«Таиланд является одной из популярных у россиян стран, и сегодня очень важно разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем россияне не испытывали трудностей, связанных с задержками перелетов. Наша задача – найти решение, которое позволит избежать ограничения турпотока, и Ростуризм обратился к правительству Таиланда с предложением сформировать схемы эффективной работы в части недопущения нештатных ситуаций и сообщить о принятом решении рынку», - отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.