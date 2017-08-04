Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии вырос на 1%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,49 млн единиц, что на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 458,7 тыс. машин, что на 1,9% выше результата годичной давности.
Лидером этого рынка остаётся отечественная марка LADA, на долю которой в первом полугодии пришлось свыше четверти от общего объёма. В количественном выражении это составляет 684,5 тыс. штук – на 1,6% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок всё также является японская Toyota, чей показатель достиг 279 тыс. экземпляров (-1,3%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 133,6 тыс. машин (+2%).