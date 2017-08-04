ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,49 млн единиц, что на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 458,7 тыс. машин, что на 1,9% выше результата годичной давности.