ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2017 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,7 тыс. единиц, что на 40,9% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков остаётся российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлась почти третья часть от общего объёма. В количественном выражении это соответствует примерно 2,1 тыс. штук – на 18,7% выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 672 автомобиля (-5,6%).