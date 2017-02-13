ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2017 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 3,5 тыс. единиц, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

Лидером этого рынка по-прежнему остаётся российская марка KAMAZ, на долю которой приходится свыше 40% от общего объёма. В количественном выражении это чуть превышает 1,5 тыс. штук – на 29% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – GAZ, январский показатель которого составил около 400 автомобилей (+1,5%). Замыкает тройку лидеров белорусский MAZ (200 шт.; +7%).