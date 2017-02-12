ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в январе реализовали 3571 автомобиль, что соответствует уровню прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке остаётся компактный лифтбэк Rapid, чьи продажи выросли на 27% и составили 1981 автомобиль. Таким образом, в прошлом месяце эта модель вошла в пятёрку самых продаваемых иномарок на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Второе место в модельном ряду Skoda занимает Octavia, на которой остановили свой выбор 1248 покупателей (-8,6%).