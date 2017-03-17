Skoda расширила условия программы продаж автомобилей с пробегом Das WeltAuto
17.03.2017, 13:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda Auto Россия расширила условия программы продаж автомобилей с пробегом «Das WeltAuto». Отныне максимальный пробег автомобилей, участвующих в программе, составляет до 150 тыс. км, а возраст – до 7 лет. Изменения коснулись также послегарантийной сервисной поддержки, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.
«Программа «Das WeltAuto» – важный инструмент для нашего бизнеса. Она действует в России начиная с 2010 года и пользуется большой популярностью у клиентов. Расширяя программу, мы предлагаем условия, аналогов которым нет у других производителей на российском рынке», – отмечает руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Алексей Панкратов.
Skoda Auto Россия совместно с «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и «Европ Ассистанс СНГ» объявили о расширении условий программы продаж автомобилей с пробегом «Das WeltAuto». Основные изменения коснулись максимального пробега и возраста автомобилей. Начиная с 15 марта по программе можно приобрести модели возрастом до 7 лет, максимальный пробег при этом составляет до 150 тыс. км.
Кроме того, обновлены условия послегарантийной сервисной поддержки. Так, для автомобилей Skoda и Volkswagen возрастом от 2 до 5 лет теперь предлагается пролонгация программы «7 компонентов», а для владельцев автомобилей не старше 7 лет появилась возможность в ней участвовать. Пробег моделей возрастом до 5 лет, попадающих под условия программы «Аналог гарантии производителя», увеличен до 120 тыс. км. Все условия действительны в течение 12 месяцев с момента покупки.
«Программа «Das WeltAuto» – важный инструмент для нашего бизнеса. Она действует в России начиная с 2010 года и пользуется большой популярностью у клиентов. Расширяя программу, мы предлагаем условия, аналогов которым нет у других производителей на российском рынке», – отмечает руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Алексей Панкратов.
Skoda Auto Россия совместно с «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и «Европ Ассистанс СНГ» объявили о расширении условий программы продаж автомобилей с пробегом «Das WeltAuto». Основные изменения коснулись максимального пробега и возраста автомобилей. Начиная с 15 марта по программе можно приобрести модели возрастом до 7 лет, максимальный пробег при этом составляет до 150 тыс. км.
Кроме того, обновлены условия послегарантийной сервисной поддержки. Так, для автомобилей Skoda и Volkswagen возрастом от 2 до 5 лет теперь предлагается пролонгация программы «7 компонентов», а для владельцев автомобилей не старше 7 лет появилась возможность в ней участвовать. Пробег моделей возрастом до 5 лет, попадающих под условия программы «Аналог гарантии производителя», увеличен до 120 тыс. км. Все условия действительны в течение 12 месяцев с момента покупки.