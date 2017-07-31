Средний размер автокредита вырос за год на 10,7%
31.07.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер автокредита в России во 2 квартале 2017 года составил 681,6 тыс. руб., увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. руб. (во 2 кв. 2016 года – 615,5 тыс. руб.).
При этом самая высокая динамика среднего размера автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования зафиксирована в Новосибирской (+22,1%), Кемеровской (+20,2%) и Волгоградской (+19,9%) областях, а самая низкая – в Пермском крае (+2,1%), а также в Саратовской (+3,7%) и Свердловской (+4,2%) областях.
При этом самая высокая динамика среднего размера автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования зафиксирована в Новосибирской (+22,1%), Кемеровской (+20,2%) и Волгоградской (+19,9%) областях, а самая низкая – в Пермском крае (+2,1%), а также в Саратовской (+3,7%) и Свердловской (+4,2%) областях.
Источник: Автостат