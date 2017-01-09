ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичным отелям и хостелам предложили разработать тематическую униформу на время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и чемпионату мира по футболу — 2018. Методические рекомендации по внешнему виду персонала подготовил Департамент спорта и туризма города Москвы. Их разошлют 870 гостиницам, прошедшим классификацию.



Как считают в пресс-службе Департамента, униформа работников гостиниц должна соответствовать духу спортивных праздников, который принесут городу Кубок конфедераций и чемпионат мира. Одежду администраторов, менеджеров, горничных и уборщиков предлагается разнообразить рисунками или наклейками в виде мячей и другой атрибутики футбола. Также можно стилизовать униформу под футболки национальных сборных.



"Гостиничное сообщество должно выступить как единая команда. Мы хотим создать в эти дни в отелях атмосферу всеобщего спортивного праздника. Гости Москвы, в том числе иностранные туристы, должны это почувствовать и получить от Москвы приятные впечатления", — отметили в пресс-службе.



Кроме того, в отелях появятся афиши театров и музеев как на русском, так и английском языках. Также рекомендуется повесить двуязычное расписание футбольных матчей и информацию о фан-зоне.



Официальную символику ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, исключительные права на которую принадлежат ФИФА, запрещается использовать в одежде работников гостиниц, в меню ресторанов, а также в магазинах, кафе, рекламных и развлекательных мероприятиях и прочих коммерческих проектах. То есть официальной символики ФИФА в форменной одежде сотрудников отелей быть не должно, только футбольные элементы (к примеру, мячи) и цвета сборных команд.



Напомним, все гостиницы и хостелы в Москве прошли классификацию. Различные категории — от "пяти звёзд" до "без звёзд" — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Процесс присвоения звёзд гостиницам продолжится и в следующем году. Однако пройти процедуру смогут только строящиеся гостиницы или новые отели, под которые в 2017-м переоборудуют нежилые здания. В столице таких объектов около полусотни.



В январе Департамент спорта и туризма Москвы начнёт мониторинг отелей, которые прошли классификацию, а также "серых" средств размещения. Специалисты будут отслеживать гостиницы, которые не получили официальную категорию, но не убрали объявления о бронировании. Легальные отели при этом проверят на лишние звёзды.