ОРЕАНДА-НОВОСТИ . По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Приволжья за 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., достигнув 137,2 млрд руб. За 2015 г. сборы страховщиков в Приволжье по всем видам страхования (кроме ОМС) составляли лишь 120,4 млрд руб.

Сборы увеличились за счет роста сегмента страхования жизни, ОСАГО, страхования от несчастных случаев (НС), ответственности, ДМС. Так, сборы страховщиков по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом выросли на 52,9% (с 17,4 до 26,6 млрд руб.). Высокая динамика рынка страхования жизни обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования.

В сфере страхования от несчастных случаев рост составил 31% (с 11,3 до 14,8 млрд руб.), в ОСАГО – 8,3% (с 39,8 млрд руб. до 43,1 млрд руб.), в ДМС – 1%(с 9,6 до 9,7 млрд руб.). Рост ОСАГО связан с повышением тарифов в данном виде страхования. Также наблюдается рост в сегменте страхования гражданской ответственности – премии выросли на 95,5% (с 2,2 до 4,3 млрд руб.).

В некоторых видах страхования произошло снижение: сборы по страхованию имущества уменьшились на 2,2% (с 37,2 до 36,4 млрд руб.), сборы по каско – на 9,5% (с 21 до 19 млрд руб.).

Сборы страховщиков в России по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли за 2016 г. на 15,3% - до 1,181 трлн руб. против 1,024 трлн руб. годом ранее. Таким образом, на страховой рынок Приволжья пришлось 11,6% от общих соборов российских страховщиков.