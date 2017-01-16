Цены на автомобили Renault в России выросли
16.01.2017, 17:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault Россия повысила рекомендованные цены на весь модельный ряд 2017 года в среднем на 1,77%, при этом стоимость автомобилей 2016 года выпуска осталась без изменений.
Так, новый компактный кроссовер Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тыс. рублей, автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Life с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом обойдется теперь в 879 тыс. рублей. В комплектации Drive машины подорожали на 10 тыс. рублей, кроме варианта с мотором 1,6 л, 114 л.с., передним приводом и вариатором – такой кроссовер можно приобрести по старой цене, за 979990 рублей. Renault Kaptur в комплектации Style прибавил 30 тыс. рублей и стоит теперь от 1 млн 049 тыс. 990 рублей.
Другой популярный кроссовер – Renault Duster в базовой комплектации Authentique с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом "потяжелел" на 10 тыс. рублей и обойдется теперь в 639 тыс. рублей, такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тыс. рублей (новая цена – 755990 рублей). Остальные комплектации "подросли" на 17–20 тыс. рублей.
Logan в начальной комплектации Access с мотором 1,6 л, 82 л.с., и МКП прибавил символические 10 тыс. рублей и стоит сейчас 479 тыс. рублей. Остальные комплектации подорожали на 11–14 тыс. рублей.
Sandero подорожал от 10 до 12 тыс. рублей, начальная цена в комплектации Access (1,6 л, 82 л.с, VRG5) теперь составляет 489 900 рублей вместо прежних 479900 рублей. Наконец, Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тыс. рублей и в начальной Confort обойдётся в 639990 рублей.
Так, новый компактный кроссовер Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тыс. рублей, автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Life с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом обойдется теперь в 879 тыс. рублей. В комплектации Drive машины подорожали на 10 тыс. рублей, кроме варианта с мотором 1,6 л, 114 л.с., передним приводом и вариатором – такой кроссовер можно приобрести по старой цене, за 979990 рублей. Renault Kaptur в комплектации Style прибавил 30 тыс. рублей и стоит теперь от 1 млн 049 тыс. 990 рублей.
Другой популярный кроссовер – Renault Duster в базовой комплектации Authentique с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом "потяжелел" на 10 тыс. рублей и обойдется теперь в 639 тыс. рублей, такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тыс. рублей (новая цена – 755990 рублей). Остальные комплектации "подросли" на 17–20 тыс. рублей.
Logan в начальной комплектации Access с мотором 1,6 л, 82 л.с., и МКП прибавил символические 10 тыс. рублей и стоит сейчас 479 тыс. рублей. Остальные комплектации подорожали на 11–14 тыс. рублей.
Sandero подорожал от 10 до 12 тыс. рублей, начальная цена в комплектации Access (1,6 л, 82 л.с, VRG5) теперь составляет 489 900 рублей вместо прежних 479900 рублей. Наконец, Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тыс. рублей и в начальной Confort обойдётся в 639990 рублей.