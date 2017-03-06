УАЗ повысил цены на обновлённый внедорожник "Патриот"
06.03.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод повысил цены на свой флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», который подорожал на 8 – 25 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Так, стоимость модели с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 134,6 л.с в базовой версии «Стандарт» теперь начинается от 817 тыс. рублей. Автомобиль в комплектации «Комфорт» и «Привилегия» с расширенным перечнем доступных опций и оборудования будет стоить от 929 тыс. рублей и от 1 млн 009 тыс. рублей соответственно. Топовая версия «Стиль» оценена в 1 млн 055 тыс. рублей, согласно прайс-листу на сайте УАЗа.
Напомним, обновлённый УАЗ «Патриот» стартовал на российском рынке в октябре прошлого года. Автомобиль получил улучшенную эргономику и шумоизоляцию, а также такие новые опции как климат-контроль и круиз-контроль, обогрев рулевого колеса, навигационная и мультимедийная системы с сенсорным экраном, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки и мультифункциональный руль.
Внешне обновлённый УАЗ «Патриот» отличают решётка радиатора, выполненная в новом стиле с увеличенным логотипом «УАЗ» и хромированными элементами, а также современные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Интерьер автомобиля отличается новой панелью приборов с расширенным функционалом, новым дизайном рукоятки рычага стояночного тормоза и рукоятки рычага переключения передач, а также новым дизайном дефлекторов воздуховодовов с хромированной окантовкой. На УАЗ «Патриот» доступна кожаная отделка сидений, центральная часть которых вместе с подголовниками выполнена из перфорированной натуральной кожи, а также кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки рычага коробки передач и рукоятки рычага стояночного тормоза.
Напомним, обновлённый УАЗ «Патриот» стартовал на российском рынке в октябре прошлого года. Автомобиль получил улучшенную эргономику и шумоизоляцию, а также такие новые опции как климат-контроль и круиз-контроль, обогрев рулевого колеса, навигационная и мультимедийная системы с сенсорным экраном, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки и мультифункциональный руль.
Внешне обновлённый УАЗ «Патриот» отличают решётка радиатора, выполненная в новом стиле с увеличенным логотипом «УАЗ» и хромированными элементами, а также современные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Интерьер автомобиля отличается новой панелью приборов с расширенным функционалом, новым дизайном рукоятки рычага стояночного тормоза и рукоятки рычага переключения передач, а также новым дизайном дефлекторов воздуховодовов с хромированной окантовкой. На УАЗ «Патриот» доступна кожаная отделка сидений, центральная часть которых вместе с подголовниками выполнена из перфорированной натуральной кожи, а также кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки рычага коробки передач и рукоятки рычага стояночного тормоза.