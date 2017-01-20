Универсал LADA Vesta появится в продаже во второй половине 2017 года
20.01.2017, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ планирует начать продажи нового универсала LADA Vesta и его "кроссовой" версии во второй половине 2017 года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек, отметив, что новинки станут топ-версиями всего модельного ряда LADA. Автомобили будут производить на Ижевском автозаводе, где в настоящее время выпускается седан LADA Vesta. При этом Птачек не стал раскрывать планы по продажам этих автомобилей в 2017 году. Цены на машины будут объявлены ближе к старту продаж.
Ранее, напомним, президент АВТОВАЗа Николя Мор назвал предварительную стоимость LADA Vesta Cross. По его словам, "машина будет стоить чуть-чуть больше 800 тыс. рублей".
Как ожидается, моторная гамма обычного универсала LADA Vesta и универсала повышенной проходимости с большой долей вероятности окажется аналогичной гамме седана, в которую входят бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с.
Ранее, напомним, президент АВТОВАЗа Николя Мор назвал предварительную стоимость LADA Vesta Cross. По его словам, "машина будет стоить чуть-чуть больше 800 тыс. рублей".
Как ожидается, моторная гамма обычного универсала LADA Vesta и универсала повышенной проходимости с большой долей вероятности окажется аналогичной гамме седана, в которую входят бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с.