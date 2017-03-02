ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Porsche начали приём заказов на новый универсал Panamera Sport Turismo, который поступит в продажу осенью 2017 года. Новинка будет доступна с пятью вариантами двигателей, известными по спортивному седану, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Цены на Panamera 4 Sport Turismo (330 л.с.) начинаются от 6 млн 667 тыс. рублей, на Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 л.с., суммарная мощность системы привода) от 7 млн 823 тыс. рублей, на Panamera 4S Sport Turismo (440 л.с.) от 8 079 тыс. рублей и на Panamera Turbo Sport Turismo (550 л.с.) от 10 млн 308 тыс. рублей. Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 л.с.) в России в данный момент недоступен.

Созданный на базе спортивного седана, новый вариант Sport Turismo отличается большой задней дверью с электроприводом в базовой комплектации, низким бортом багажника с высотой кромки всего 628 мм, посадочной формулой 4+1 и увеличенным багажным отсеком. Его объем у Sport Turismo, доходящий до 520 л, если считать до верхней кромки задних сидений (у Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 425 л), на 20 литров больше, чем у спортивного седана. При загрузке до потолка и со сложенными задними сиденьями выигрыш в объеме багажника увеличивается примерно до 50 литров. Три спинки задних сидений можно сложить все вместе или по отдельности (в соотношении 40:20:40); отпирание задней двери из салона осуществляется посредством электропривода. Когда все спинки сложены, образуется почти ровный пол багажника. Объем багажного отсека в этом случае увеличивается до 1390 литров (у Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 1295 литров).

Новый Sport Turismo первым из Panamera оснащен трехместным задним сиденьем. Поскольку два крайних посадочных места выполнены в виде отдельных сидений, сзади получается конфигурация 2+1. В качестве опции Panamera Sport Turismo можно заказать в четырехместном исполнении с двумя отдельными задними сиденьями с электрорегулировкой.

При длине 5049 мм, высоте 1428 мм и ширине 1937 мм колёсная база Sport Turismo составляет 2950 мм. Силуэт формируют также короткие свесы кузова и большие колесные диски размерностью до 21 дюйма.

В техническом плане Sport Turismo использует все инновации полностью обновленного в прошлом году модельного ряда Panamera. Среди них цифровой Porsche Advanced Cockpit, инновационные системы помощи водителю, такие как Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, системы ходовой части, такие как система управления задними колесами, электронная система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport), и мощные двигатели. Помимо этого все Panamera Sport Turismo серийно оснащаются системой Porsche Traction Management (PTM) – активным полным приводом с электроннорегулируемой многодисковой муфтой. Начиная с S-моделей в базовую комплектацию входит адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией.