Согласно результатам исследования, в апреле 2017 года наибольшая рыночная доля приходится на автомобили В-класса – почти 42%. Это соответствует 50,4 тыс. проданных экземпляров, что на 2,8% больше, чем в апреле 2015 года. Тройку лидеров тут образуют KIA Rio (8,9 тыс. шт.; +30,5%), LADA Granta (8,4 тыс. шт.; -14,9%) и Hyundai Solaris (6,8 тыс. шт.; -17,1%).

Прежний лидер – сегмент SUV – с долей чуть более 40% в апреле опустился на вторую строчку в рейтинге. В