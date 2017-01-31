ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным статистики "Автостат Инфо", за 2016 год в Москве было продано 371 181 автомобиль с пробегом. Это на 14,2% меньше, чем было реализовано в 2015 году. Спад в сегменте подержанных иномарок составил за этот период 12,8%, а фактический объём продаж снизился до 329 565 ед.

Аналитики отмечают, что сегмент иномарок с пробегом преобладает в структуре столичного рынка. На такие автомобили приходится по итогам 2016 года 88,8%, а на б/у легковушки отечественных производителей - 11,2% (всего продано 41 616 таких машин, -24%).

В годовом объёме рынка иномарок в Москве первое место по перепродажам занимает Mercedes-Benz - 24 584 авто (-11,5% к 2015 году). На втором месте находится Ford с результатом 22 602 ед., что на 19,3% ниже предыдущего результата. На третьей позиции рейтинга среди иномарок на вторичном авторынке столицы находится Nissan - 21 926 авто (-13,7%). В ТОП-5 за год попали также BMW (21 897 авто, -13,3%) и Volkswagen (21 530 ед., -7,8%). Примечательно, что среди марок, входящих в ТОП-30 столичного рынка автомобилей с пробегом по версии "Автостат Инфо", прирост продаж в 2016 году фиксируется только по бренду Hyundai - 18 125 ед. (+2,7%).

Примечательно, что за последний месяц 2016 года продажи иномарок с пробегом в Москве подскочили на 107,6% и составили 26 001 ед. По итогам декабря весь ТОП-5 самых востребованных иностранных брендов на вторичном авторынке столицы удвоил свои показатели. Так, перепродажи б/у автомобилей Mercedes-Benz выросли на 111,6% до 2048 ед., а объёмы реализации машин Nissan увеличились на 115,4% до 1753 шт. Продажи "Форд" с пробегом выросли в Москве в декабре на 92,3% до 1729 ед. По марке Toyota был зафиксирован прирост на 109,5% (до 1705 авто), а по марке BMW - на 100% (всего 1661 ед.).