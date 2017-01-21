ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года в России было реализовано (по данным АЕБ, с учётом LCV) 30737 автомобилей из КНР – на 21% меньше, чем годом ранее (39085 шт.).

Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ снова стал Lifan. Так, в прошлом году реализация этой марки достигла 17461 автомобиля, показав рост на 15%. На втором месте, с огромным отставанием от лидера, находится бренд Chery, продажи которого за этот период составили 4758 экземпляров (-4%). Замыкает тройку лидеров Geely с результатом 4473 автомобиля (-61%). Реализация машин других китайских марок выглядит скромнее, например: DFM (1152 шт.; -16%), Brilliance (863 шт.; -28%), FAW (829 шт.), Changan (540 шт.; -26%), Zotye (301 шт.), Haima (114 шт.; -71%).

Падение продаж китайских автомобилей оказалось сильнее, чем у российского рынка в целом (-11%). В связи с этим, их рыночная доля за год снизилась с 2,4% до 2,2%.