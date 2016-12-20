В Шереметьево будут распространять бесплатныее путеводители на русском, английском и китайском
20.12.2016, 17:29
OREANDA-NEWS В связи с ростом туристического потока из Китая Шереметьево создает условия для комфортного пребывания граждан КНР. Теперь в аэропорту на специальных стендах размещены гиды на русском, английском и китайском языках, которые туристы могу забрать с собой бесплатно.
Путеводитель разработан столичным Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма и Министерством культуры Московской области.
В буклете, состоящем из 36 страниц, собрана основная информация, необходимая для пребывания в Москве: обширный перечень магазинов, отелей, ресторанов различных кухонь, музеи.
Путеводитель будет обновляться ежемесячно, а тираж будет увеличиваться в зависимости от спроса. Специально для буклета формируется лист самых востребованных премьер, выставок, концертов и спортивных турниров.
Для удобства пребывания пассажиров непосредственно в Шереметьево в буклете представлена справочная информация по предлагаемым в аэропорту сервисам и услугам.
Путеводитель разработан столичным Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма и Министерством культуры Московской области.
В буклете, состоящем из 36 страниц, собрана основная информация, необходимая для пребывания в Москве: обширный перечень магазинов, отелей, ресторанов различных кухонь, музеи.
Путеводитель будет обновляться ежемесячно, а тираж будет увеличиваться в зависимости от спроса. Специально для буклета формируется лист самых востребованных премьер, выставок, концертов и спортивных турниров.
Для удобства пребывания пассажиров непосредственно в Шереметьево в буклете представлена справочная информация по предлагаемым в аэропорту сервисам и услугам.