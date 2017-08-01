ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным ФТС РФ, за шесть месяцев 2017 года юридическими лицами на территорию России было импортировано 96,5 тыс. легковых автомобилей, что на 12,7% меньше результата годичной давности.

Самой импортируемой маркой стала японская Toyota (18,5 тыс. шт.; -41,5%), доля которой составила примерно пятую часть от общего объёма. Вторым по популярности является немецкий производитель Mercedes-Benz (17,4 тыс.шт.; +4,4%), доля которого достигла 18%. Японский Lexus нарастил импорт на 7,5% до 11,5 тысячи экземпляров, и его доля поднялась почти до 12%.

В модельной структуре наибольший объём ввоза в страну с января по июнь наблюдается у внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (6,2 тыс. шт.; +17,8%), за ним следуют два премиальных кроссовера – Lexus RX (4,7 тыс. шт.; +26,5%) и Mercedes GLC-Class (3,2 тыс. шт.; +41,6%).