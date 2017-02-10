ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За прошлый месяц во всём мире было продано 33 760 автомобилей марки Volvo. Таким образом, компания Volvo Cars увеличила свои продажи на 5,1% в годовом сравнении.

Известно, что на рынке Китая автопроизводитель реализовал в январе этого года 8362 авто, на 16% больше, чем за аналогичный месяц 2016 года. Показатели продаж в Поднебесной оказались больше, чем продажи в США, где за прошлый месяц Volvo продала 4242 авто (-18% в годовом сравнении). В Швеции за тот же период объём реализации автомобилей "Вольво" вырос на 15% и составил 3941 ед. Рост показателей марки на китайском авторынке связан, главным образом, с растущим спросом на локализованную модель Volvo XC60, а также на импортируемый Volvo XC90.

Добавим, что за весь прошлый год в России, по данным исследования "Автостат Инфо", было продано 6006 автомобилей марки Volvo, на 12,4% меньше, чем за 2015 год. В РФ самым высоким спросом среди моделей бренда пользуется Volvo XC60, который в 2016 году разошёлся на рынке в количестве 2845 ед. (-14,6%).