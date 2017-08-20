ОРЕАНДА-Н ОВОСТИ. Скидки в городских ресторанах и кафе смогут получить владельцы карты «Тройка», сообщил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области.



«Карта "Тройка" будет через некоторое время подключена к программе городской лояльности — скидки в кафе, ресторанах и так далее», — рассказал он.



Заммэра также отметил, что сейчас картой пользуются 10,5 миллиона человек, благодаря переходу от одноразовых билетов к карте «Тройка» городской бюджет стал экономить ежегодно 1,5–2 миллиарда рублей.



Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в сфере ИT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».