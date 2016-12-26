Volkswagen Caddy попал под отзыв в России
26.12.2016, 11:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Фольксваген Груп Рус» 23 декабря объявила об отзыве 74 автомобилей Volkswagen Caddy, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах не герметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные дилеры «Фольксваген Груп Рус», уведомляют владельцев автомобилей Volkswagen Caddy, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости.
Уполномоченные дилеры «Фольксваген Груп Рус», уведомляют владельцев автомобилей Volkswagen Caddy, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости.