Volkswagen снизил цены на оригинальные детали для LCV
08.02.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen Коммерческие автомобили объявила о снижении цен до 17,5% на эксклюзивные оригинальные детали для моделей марки и на платформенные запасные части (устанавливаемые не только на модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили) – до 15%. Новые цены будут действовать для всех официальных дилерских центров с февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.
Как отмечается, использование оригинальных деталей повышает надежность и комфорт эксплуатации автомобилей. Новая ценовая политика сделает оригинальные детали Volkswagen еще более доступными для владельцев автомобилей марки и снижает их общую стоимость владения (ТСО). Особенно этот параметр имеет важное значение для владельцев крупных автопарков.
Как отмечается, использование оригинальных деталей повышает надежность и комфорт эксплуатации автомобилей. Новая ценовая политика сделает оригинальные детали Volkswagen еще более доступными для владельцев автомобилей марки и снижает их общую стоимость владения (ТСО). Особенно этот параметр имеет важное значение для владельцев крупных автопарков.