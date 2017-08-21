ОРЕАНДА-НОВОСТИ Два путепровода через Московское центральное кольцо (МЦК) откроются в августе-сентябре, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



По его словам, это Богородский путепровод через МЦК и путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и ул. Южнопортовая.



«Их готовность очень высокая, строительная часть почти закончена. Идёт оформление документов», - сказал М. Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что 2017-й - «год путепроводов».



«Мы последние два года активно строили путепроводы. Всего в работе шесть, из них построено четыре, все - в Новой Москве», - уточнил М. Хуснуллин.



Он добавил, что путепроводы имеют большое значение, так как увеличилась частота движения по железным дорогам.



«Сегодня электрички стали ходить с большей частотой. Запустив путепроводы, мы очень серьёзно разгрузили часть дорог и сократили время в пути», - подчеркнул заммэра.



Кроме того, ведётся работа и по строительству пешеходных путепроводов.



«Планируем построить на МЦК семь пешеходных путепроводов в тех местах, где жители интенсивно переходили через пути. Сейчас они находятся в проектировании. Начнём строить буквально в этом году, а в следующем закончим», - заключил М. Хуснуллин.