ОРЕАНДА-НОВОСТИ Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метро готова на 95%, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Её можно было запустить в начале этого года, но жители обратились к нам с просьбой построить станцию «Беломорская», которая находится между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Мы нашли уникальное решение, которое раньше никогда не применялось в Москве: строим станцию над построенным тоннелем. Тоннель уже готов, уложено верхнее строение пути. Сейчас мы сверху методом «top-down» строим станцию над тоннелем. Поэтому сроки ввода «Ховрино» пришлось отложить. Но к концу года поезда там пойдут, в этом нет никаких сомнений», - цитирует интернет-портал Стройкомплекса М. Хуснуллина.



По его словам, первое время через станцию «Беломорская» поезда будут ходить без остановок, её планируется ввести в 2018 году.



«На станции «Ховрино» ведётся проектирование переноса железнодорожной платформы. Мы должны увязать стацию метро с железной дорогой», - пояснил М. Хуснуллин.



Чтобы связать жилые кварталы района Дегунино, через железную дорогу построят пешеходный переход.



«Сейчас подрядчик приступил к освобождению территории и стройке. К 2018 году новая пешеходная связка будет готова», - добавил заммэра.



По его словам, также активно строится транспортно-пересадочный узел «Ховрино». Его планируется возвести к середине 2018 года.



Напомним, технология top-down заключается во вдавливании грунта для формирования котлована будущей станции.