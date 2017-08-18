ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ко Дню города и годовщине запуска Московского центрального кольца (МЦК) на всех станциях проведут генеральную уборку. Здесь помоют не только полы, но и стены, потолки, а также фасады.



«Сейчас на станциях МЦК сотрудники занимаются влажной уборкой всех поверхностей: моют полы, потолки и стены, а также проводят комплексную помывку фасадов во всю высоту. На большей части транспортно-пересадочных узлов генеральная уборка уже завершена. Осталось несколько станций, в том числе Соколиная Гора, Дубровка, Панфиловская, Новопесчаная и Коптево», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



Для комплексной уборки используют специализированную технику и оборудование: поломоечные машины, пылеводососы и автовышки. К чистке фасадов также привлечены промышленные альпинисты, уточнил заммэра.



Московское центральное кольцо было открыто 10 сентября 2016 года. В МЦК входит 31 станция: с 14 из них можно сделать пересадку на метро и с шести — на пригородные поезда. С момента запуска Московским центральным кольцом воспользовались более 90 миллионов пассажиров.



В 2018 году на МЦК построят семь надземных и подземных переходов, а также четыре терминала. Три подземных перехода появятся в следующем году вблизи делового центра «Москва-Сити» в Пресненском районе. Кроме того, через железнодорожные пути Московского центрального кольца построят четыре стеклянных перехода возле Михалковской улицы, улицы Панфилова, проспекта Мира и 3-го проезда Подбельского.