ОРЕАНДА-НОВОСТИ Участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до станции «Верхние Лихоборы» планируется запустить в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Работы на Люблинско-Дмитровской линии идут хорошими темпами. У нас нет сомнений в том, что в конце года эту линию запустим. «Селигерская» готова на 90%. «Верхние Лихоборы» - последняя станция глубокого заложения, которую мы строим сейчас, тоже в хорошей стадии готовности», - сказал М. Хуснуллин, сообщает интернет-портал Стройкомплекса.



По словам заммэра, уже принято решение о продлении линии от «Селигерской» до «Лианозово».



«Сейчас ведётся проектирование этого участка. Также месяц назад принято решение о разработке градостроительной документации по продлению метро в сторону посёлка Северный», - добавил М. Хуснуллин.



Заммэра отметил, что Люблинско-Дмитровская линия сдаётся поэтапно.



«Первый этап ввели, второй сдадим в этом году, третий этап до Лианозово введём в 2019 году и после 2020 года дойдём до посёлка Северный», - пояснил М. Хуснуллин.



По его словам, также принято решение возвести на базе станции «Верхние Лихоборы» небольшой транспортно-пересадочный узел (ТПУ).



«Там ведутся работы не только по самой станции, но и увязке её с Московским центральным кольцом и железной дорогой. Наши коллеги из РЖД строят платформу. Мы надеемся, что к 2018 году она будет готова», - подчеркнул заммэра.