ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Петербургском метрополитене продолжается реализация проекта по созданию бесплатного Wi-Fi пространства.



17 августа Компания «МаксимаТелеком», выигравшая городской конкурс на реализацию IT-проекта, запустила бесплатный Wi-Fi на Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена (Линии 3). Более полутора миллионов пассажиров, ежемесячно пользующихся этой линией, получили безлимитный доступ к одной из самых быстрых в мире сетей Wi-Fi.



«Умный город начинается с умного транспорта, с обеспечения высокой мобильности граждан и непрерывности коммуникаций. Транспортники Петербурга совместно с IT-специалистами синхронно решают эти задачи. До конца 2017 года все линии петербургской подземки будут охвачены сетью бесплатного Wi-Fi, а в перспективе и весь наземный пассажирский транспорт Петербурга получит Wi-Fi сеть. Запуск бесплатной сети MT_FREE – неотъемлемая часть подготовки нашего города к Чемпионату мира по футболу 2018 года», – прокомментировал событие вице-губернатор Игорь Албин.



Высокоскоростной Wi-Fi стал доступен на протяжении всей зелёной ветки, от станции «Приморская» до станции «Рыбацкое». При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется. Система идентификации, разработанная «МаксимаТелеком» отмечена Министерством связи и массовых коммуникаций РФ как полностью отвечающая требованиям действующего законодательства.



Правительство города и компания-партнёр «МаксимаТелеком» считают важным, что при реализации проекта создается единое Wi-Fi - пространство для Москвы и Санкт-Петербурга. Это смогут по достоинству оценить сотни тысяч болельщиков, которые приедут поддержать сборные на матчах Чемпионата мира по футболу 2018 года и европейского турнира ЕВРО-2020.



«Мы продолжаем развивать единое Wi-Fi-пространство двух столиц, запуская одну из самых быстрых транспортных сетей на третьей линии Петербургского метрополитена. Уверен, что популярность и востребованность сервиса продолжит расти, и скоро мы расскажем про выросшие в разы показатели сети. Уже в конце сентября, двигаясь по согласованному графику, мы планируем запустить Wi-Fi на синей линии», – отметил Игорь Калюжный, генеральный директор компании «МаксимаТелеком СЗ».



В рамках работ на Линии 3 в тоннелях было смонтировано 66 базовых станций и проложено около 85 км оптического и электрического кабеля. Сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac, работающая в 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонах, предоставляет безлимитный доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.



Впервые сеть MT_FREE появилась в Петербургском метрополитене 30 мая на Линии 4. Уже в середине июля, после запуска Wi-Fi на Линии 5, количество пользователей сервиса выросло в два раза. Количество интернет-сессий приближается к 2 миллионам. Наиболее востребован высокоскоростной Wi-Fi пассажирами в возрасте 25-34 лет, на них приходится 43% от всех подключений. Почти 34% пользователей – молодёжь в возрасте 18-24 лет. Почти 97% подключений происходит со смартфонов, из которых: 54% – Android, 43% – iOS, 3% – Windows.