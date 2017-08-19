ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поезда на аккумуляторных батареях могут пустить в московской подземке при наличии надежных технологий, сообщил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области.

По его словам, Московский метрополитен является крупнейшим в городе потребителем электроэнергии и закупает ее на 10 миллиардов рублей в год. Еще примерно пять миллиардов тратится на поддержание контактных сетей.

«Я верю в то, что через какое-то время развитие аккумуляторных батарей позволит нам с высокой надёжностью пускать вагоны метро на аккумуляторных батареях и убрать эти огромные затраты», — сказал Максим Ликсутов.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа.