Приложение "РЖД Пассажирам" для iOS и WM за месяц установили 25,5 тыс. пользователей
Общее число пользователей приложения "РЖД Пассажирам" на мобильных устройствах с платформой Android составляет около 760 тыс.
Напомним, официальное мобильное приложение ОАО "РЖД" на этой платформе стало доступно для бесплатного скачивания с 28 февраля 2016 года.
С помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно узнать расписание, купить билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Оплата билетов осуществляется банковской картой, комиссия за покупку билета не взимается. В приложении можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.
Пользователям доступны такие дополнительные опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на 9 московских вокзалах, кроме приложения на платформе Windows Mobile), показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.
С учётом пользовательского опыта ведется доработка приложений.