За первый месяц после релиза официального приложения для мобильных телефонов "РЖД Пассажирам" для платформы iOS его скачали и установили 23 тыс. пользователей, для платформы Windows Mobile – 2,5 тыс. С их помощью было приобретено в общей сложности 4,3 тыс. проездных билетов, при этом приложения получили высокие оценки от пользователей.

Общее число пользователей приложения "РЖД Пассажирам" на мобильных устройствах с платформой Android составляет около 760 тыс.

Напомним, официальное мобильное приложение ОАО "РЖД" на этой платформе стало доступно для бесплатного скачивания с 28 февраля 2016 года.

С помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно узнать расписание, купить билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах. Оплата билетов осуществляется банковской картой, комиссия за покупку билета не взимается. В приложении можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.

Пользователям доступны такие дополнительные опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на 9 московских вокзалах, кроме приложения на платформе Windows Mobile), показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.

С учётом пользовательского опыта ведется доработка приложений.