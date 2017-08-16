Утренняя электричка Электрогорск – Москва будет останавливаться на платформе Чёрное
16.08.2017, 12:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 августа для удобства пассажиров утренний пригородный поезд Горьковского направления Московской железной дороги №6801, выполняющий рейс из Электрогорска в Москву, будет дополнительно останавливаться для посадки и высадки на остановочном пункте Чёрное, который расположен в одноимённой деревне в городском округе Балашиха Московской области.
В рейс со станции Электрогорск электричка начнет отправляться на две минуты раньше – в 4:18, по новому графику остановка на остановочном пункте Чёрное – в 5:24, а время прибытия в конечный пункт на Курский вокзал останется без изменений – в 6:06.
В рейс со станции Электрогорск электричка начнет отправляться на две минуты раньше – в 4:18, по новому графику остановка на остановочном пункте Чёрное – в 5:24, а время прибытия в конечный пункт на Курский вокзал останется без изменений – в 6:06.
Источник: РЖД