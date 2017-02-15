ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральный археологический совет (ЦАС) Греции сегодня, 15 февраля, принял решение отказать модному дому Gucci в проведении дефиле близ древнего Парфенона.В сообщении ЦАС указывается на тот факт, что памятники Акрополя представляют собой особый объект всемирного наследия, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, и не сочетаются с таким событием, как показ мод.Представители компании Gucci ранее сделали предложение властям Греции, посулив выделить грант в размере 2 млн евро в течение 5 лет на реставрацию объектов культурного наследия страны. Кроме того, в модном доме указали на то, что дефиле могло привлечь внимание туристов к Элладе.

--- Информация: специализированный ресурс Elyts.ru поможет выбрать и купить шубу Bellini и пальто Беллини, а также другую модную верхнюю одежду, обувь и аксессуары в высоком качестве, широком ассортименте и ценовом диапазоне, познакомит с подробным описанием представленных наименований, отзывами покупателей, а также позволит оплатить и получить товар наиболее удобным для вас способом. ---

Взамен компания просила разрешить ей провести показ коллекций высокой моды Gucci Cruz 2018 между Эрехтейоном и Парфеноном летом этого года. По замыслу организаторов, шоу посетили бы 300 человек - это местные чиновники и художники, европейские и американские журналисты, а также звёзды Голливуда.Однако греческие чиновники оказались непреклонны. "Акрополь - символ для всего человечества, который не может заключать коммерческие сделки", - сказала генсек Министерства культуры Эллады Мария Андреадаки-Влазаки.Местные власти предложили вместо скульптур Парфенона перенести показ к храму Зевса или к театру Иродиона. Однако эти инициативы не заинтересовали представителей компании.Год назад Gucci в социальной сети Instagram опубликовала анимированные изображения греческих скульптур с Парфенона с мобильными телефонами, в одежде и с аксессуарами от Gucci — очками, сумками, кроссовками и шарфами. Публикация вызвала скандал – многие сочли плохим вкусом использование шедевров древнего искусства для рекламы, это называли "визуальным вандализмом".