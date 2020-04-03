ИА «Ореанда-Новости» . Президент Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. Документ выложили на портале правовой информации.

Проект закона подготовили депутаты совместно с Центробанком и Минфином по поручению президента. Путин 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30 процентов.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Физлица и бизнесмены, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.