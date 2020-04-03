ИА «Ореанда-Новости» . Международный аэропорт «Домодедово» в российской столице из-за приостановки всех рейсов в другие государства на фоне распространения по территории страны инфекции закрыл зону международных вылетов. Об этом изданию «РИА Новости» сообщили представители пресс-службы аэропорта.

- В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале временно будет закрыта галерея международных рейсов, - рассказали в пресс-службе.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что российским правительством было дано поручение Росавиации о приостановке чартерного и регулярного сообщения с другими государствами.