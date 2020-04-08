ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма прокомментировал предложение бывших послов США в Киеве о передаче полуострова Украине. Сергей Аксенов заявил, что заявление экс-дипломатов США об использовании ситуации с распространением коронавируса с целью передачи Крыма Киеву является фантазией, далёкой от реальности. По мнению Аксенова, это тот случай, когда мечтать вредно.

Аксенов высказался в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что «когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума». В США почти 13 тысяч заболевших, однако, американские политики думают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма.

Глава Крыма также пригласил бывших послов лично посетить полуостров, чтобы узнать у его жителей мнение о «возвращении на Украину».

Ранее сообщалось о том, что экс-послы США в Киеве призвали воспользоваться ситуацией с пандемией, чтобы надавить на Россию и прекратить конфликт в Донбассе.