01.11.2018, 19:15
Башкирские полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании, уволены из МВД
ИА «Ореанда-Новости» Решение принято на основании совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД. Кроме этого, в сообщении отмечается, что по указанию министра внутренних дел по Республике Башкортостан инициирована специальная комиссионная проверка для выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Ранее мы сообщали о скандале, произошедшем в Уфе. 23-летняя девушка-дознаватель написала заявления об изнасиловании, указав при этом на своих коллег. Сразу после проверки этого заявления трое начальников подразделений были задержаны. В ходе следствия была проведена очная ставка и другие оперативные мероприятия. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о свидетельнице, которая якобы является подругой потерпевшей и находилась на месте совершения преступления.
Изнасилование в Уфе привлекло внимание не только СМИ, но и общественников. Глава межрегионального профсоюза МВД Михаил Пашкин заявил в эфире радио "Комсомольская Правда", что он не удивлен случившимся. Также он отметил, что случаи сексуального насилия не редкость, однако многие потерпевшие боятся придавать их огласке: "Они молча терпят, стараются куда-то перевестись, если такая ситуация возникла. И все боятся. А те, кто не боится, обращаются в профсоюз, абсолютно спокойно после этого ходят, а начальники перед ними после таких случаев, если они были, стелются, по имени-отчеству называют и вообще боятся к ним подходить".
Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина пообещала помочь девушке: "Если возникнет необходимость моего вмешательства, я приложу максимум усилий для того, чтобы помочь ей. Женщина молодец! Несмотря на структуру ведомства, нашла в себе силы и храбрость написать заявление, защитить себя", — сказала она в эфире "НСН".
Точку в деле должен поставить суд, однако уже сейчас следствие считает необходимым заключить подозреваемых под стражу. Завтра, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы будет избрана мера пресечения подозреваемым.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД. Кроме этого, в сообщении отмечается, что по указанию министра внутренних дел по Республике Башкортостан инициирована специальная комиссионная проверка для выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Ранее мы сообщали о скандале, произошедшем в Уфе. 23-летняя девушка-дознаватель написала заявления об изнасиловании, указав при этом на своих коллег. Сразу после проверки этого заявления трое начальников подразделений были задержаны. В ходе следствия была проведена очная ставка и другие оперативные мероприятия. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о свидетельнице, которая якобы является подругой потерпевшей и находилась на месте совершения преступления.
Изнасилование в Уфе привлекло внимание не только СМИ, но и общественников. Глава межрегионального профсоюза МВД Михаил Пашкин заявил в эфире радио "Комсомольская Правда", что он не удивлен случившимся. Также он отметил, что случаи сексуального насилия не редкость, однако многие потерпевшие боятся придавать их огласке: "Они молча терпят, стараются куда-то перевестись, если такая ситуация возникла. И все боятся. А те, кто не боится, обращаются в профсоюз, абсолютно спокойно после этого ходят, а начальники перед ними после таких случаев, если они были, стелются, по имени-отчеству называют и вообще боятся к ним подходить".
Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина пообещала помочь девушке: "Если возникнет необходимость моего вмешательства, я приложу максимум усилий для того, чтобы помочь ей. Женщина молодец! Несмотря на структуру ведомства, нашла в себе силы и храбрость написать заявление, защитить себя", — сказала она в эфире "НСН".
Точку в деле должен поставить суд, однако уже сейчас следствие считает необходимым заключить подозреваемых под стражу. Завтра, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы будет избрана мера пресечения подозреваемым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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