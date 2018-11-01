Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД. Кроме этого, в сообщении отмечается, что по указанию министра внутренних дел по Республике Башкортостан инициирована специальная комиссионная проверка для выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.Сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о свидетельнице, которая якобы является подругой потерпевшей и находилась на месте совершения преступления.Изнасилование в Уфе привлекло внимание не только СМИ, но и общественников. Глава межрегионального профсоюза МВД Михаил Пашкин заявил в эфире радио "Комсомольская Правда", что он не удивлен случившимся. Также он отметил, что случаи сексуального насилия не редкость, однако многие потерпевшие боятся придавать их огласке: "Они молча терпят, стараются куда-то перевестись, если такая ситуация возникла. И все боятся. А те, кто не боится, обращаются в профсоюз, абсолютно спокойно после этого ходят, а начальники перед ними после таких случаев, если они были, стелются, по имени-отчеству называют и вообще боятся к ним подходить".Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина пообещала помочь девушке: "Если возникнет необходимость моего вмешательства, я приложу максимум усилий для того, чтобы помочь ей. Женщина молодец! Несмотря на структуру ведомства, нашла в себе силы и храбрость написать заявление, защитить себя", — сказала она в эфире "НСН".