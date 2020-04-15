ИА «Ореанда-Новости» . 15 апреля проверкой пропусков и паспортов в Москве начала заниматься полиция. Из-за массовых проверок в метро начали собираться большие очереди.Несмотря на то, что инфекционисты утверждают, что скопления в метро не повлечёт за собой увеличение роста заболеваемости , департамент транспорта города пообещал проверять пропуска через карту «Тройка» и «Стрелка». Но вводить этот автоматический режим проверки будут поэтапно, точные сроки в департаменте не назвали.

Ведомство отметило, что до ввода автоматической системы проверки будут проводить не полицейские, а контролёры.