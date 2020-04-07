ИА «Ореанда-Новости». В России ЕГЭ не будет отменён даже на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов заявил, что единый государственный экзамен не будет отменён. Министерство просвещения и Рособрнадзор подготовили новый проект расписания проведения единого госэкзамена. Проект предусматривает проведение первого экзамена 8 июня. В этот день должны состояться экзамены по географии, литературе и информатике.

Также глава Минпросвещения заявил, что на данный момент рассматривается возможность продления учебного года до 8 июня для одиннадцатиклассников.

Ранее Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за пандемии коронавируса. Также были перенесены сроки ОГЭ, который теперь начнётся с 9 июня.