ИА «Ореанда-Новости» . В выходные дни нерабочей недели, введённой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в российской столице будут закрыты все кафе и парки. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Для недопущения дальнейшего распространения инфекции лучше всего находиться дома на самоизоляции»,— объяснил решение мэр Москвы в эфире телевизионного канала «ТВЦ». По словам главы столицы, в настоящее время почти половина жителей города фактически находится на карантине.

Сергей Собянин добавил, что сами ограничения будут объявлены завтра, 26 марта.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил следующую неделю с 30 марта нерабочей. Важные учреждения для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан будут работать: аптеки, продовольственные и продуктовые магазины, больницы и поликлиники, организации, которые обеспечивают банковские финансовые расчёты, общественный транспорт, а также органы власти.