ИА «Ореанда-Новости». Глава «Справедливой России» не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году. Сергей Миронов заявил, что вместо Единого государственного экзамена выпускникам школ могут предоставить возможность сдавать экзамены в вузы. Слова Миронова передали в пресс-службе фракции.

Сергей Миронов заявил в ходе онлайн-конференции с представителями регионов России. Он отметил, что рассматривается вариант с переносом сдачи экзаменов на более позднюю дату в этом году. Однако сейчас всё чаще возвращаются к варианту с отменой ЕГЭ в этом году, который предложила «Справедливая Россия». Так, годовые оценки предлагается выставлять по итогам трёх четвертей. Выпускники школ могут сами сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.

Миронов подчеркнул, что данный вопрос находится на обсуждении, решение ещё не принято.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в России не отменят. Первый экзамен назначен на 8 июня.