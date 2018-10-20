ИА «Ореанда-Новости» Согласно последним полученным данным, на месте крушения самолёта Л-39 были найдены фрагменты тел.

Появилась версия, что катапультироваться смог только один лётчик упавшего самолета. Именно его до сих пор разыскивают специалисты. Пилот мог остаться живым. Поисково-спасательная служба работает уже третьи сутки во время светлой половины дня. Второй пилот не смог катапультироваться, так как подвела техника. По неподтвержденным данным он погиб.

19 октября появилась информация, что обнаружено более 100 обломов деталей самолёта, который потерпел крушение в Азовском море у берегов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолёт Л-39. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что это был плановый учебно-тренировочный полёт. Он проходил у станицы Должанской.

Согласно полученной в экстренных службах региона информации, на борту находились только два летчика. Самолёт упал в Азовское море, примерно в двух километрах от берега в районе в районе населенного пункта Должанская.

Учебно-тренировочный реактивный самолёт Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

В связи с крушение самолёта будет начато расследование. Первая версия, определяющая причину крушения – техническая неисправность. Следует отметить, что полёт был учебный и выполнялся без боекомплекта.