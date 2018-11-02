02.11.2018, 22:49
Новые подробности в деле о госизмене: Неелов отрицает обвинения ФСБ
ИА «Ореанда-Новости» Об этом сегодня сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Я знаю, что изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Имя заявителя не указывается в сообщении агентства. Кроме этого, источник сообщил, что Владимир Неелов был арестован в конце октября на два месяца. Он отказался от адвоката и в настоящее время находится в следственном изоляторе "Лефортово".
Ранее мы уже сообщали, о том, что согласно записи на сайте Лефортовского суда города Москвы размещена запись, касающаяся дела Владимира Неелова. Его обвиняют в государственной измене, а точнее - в распространении информации, имеющей гриф "секретно". Расследования подобных преступлений ведется сотрудниками ФСБ РФ. В случае, если суд признает Владимира Неелова виновным, ему грозит от 12 до 20 лет заключения в исправительном учреждении.
Однако, до сих пор не известно, какую именно информацию мог передать иностранному государству военный эксперт Владимир Неелов. Некоторые СМИ указывают, что обвинения могут быть связаны с публикациями Владимира Неелова о деятельности частных военных компаний, среди прочего упоминаются его публикации о ЧВК "Вагнер".
Сегодня в эфире радиостанции НСН член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор Федеральной службы безопасности в запасе Александр Михайлов прокомментировал ситуацию: "Дело не в частных военных компаниях, а в том, что человек явно имел ранее какой-то допуск секретности, либо собирал сведения вокруг "Вагнера". Надо очень внимательно это рассмотреть, потому что есть очень много других источников получения информации, на которые мог выходить Неелов, вообще не имеющие никакого отношения к ЧВК. Вообще, частная военная компания представляет собой замкнутую структуру, не выводящую на государственные секреты. Будет проведена экспертиза, которая установит, действительно ли он получил доступ к государственной тайне или сведениям особой важности. Уже после этого будет принято соответствующее решение".
"Я знаю, что изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Имя заявителя не указывается в сообщении агентства. Кроме этого, источник сообщил, что Владимир Неелов был арестован в конце октября на два месяца. Он отказался от адвоката и в настоящее время находится в следственном изоляторе "Лефортово".
Ранее мы уже сообщали, о том, что согласно записи на сайте Лефортовского суда города Москвы размещена запись, касающаяся дела Владимира Неелова. Его обвиняют в государственной измене, а точнее - в распространении информации, имеющей гриф "секретно". Расследования подобных преступлений ведется сотрудниками ФСБ РФ. В случае, если суд признает Владимира Неелова виновным, ему грозит от 12 до 20 лет заключения в исправительном учреждении.
Однако, до сих пор не известно, какую именно информацию мог передать иностранному государству военный эксперт Владимир Неелов. Некоторые СМИ указывают, что обвинения могут быть связаны с публикациями Владимира Неелова о деятельности частных военных компаний, среди прочего упоминаются его публикации о ЧВК "Вагнер".
Сегодня в эфире радиостанции НСН член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор Федеральной службы безопасности в запасе Александр Михайлов прокомментировал ситуацию: "Дело не в частных военных компаниях, а в том, что человек явно имел ранее какой-то допуск секретности, либо собирал сведения вокруг "Вагнера". Надо очень внимательно это рассмотреть, потому что есть очень много других источников получения информации, на которые мог выходить Неелов, вообще не имеющие никакого отношения к ЧВК. Вообще, частная военная компания представляет собой замкнутую структуру, не выводящую на государственные секреты. Будет проведена экспертиза, которая установит, действительно ли он получил доступ к государственной тайне или сведениям особой важности. Уже после этого будет принято соответствующее решение".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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