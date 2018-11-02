Он отказался от адвоката и в настоящее время находится

"Я знаю, что изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Имя заявителя не указывается в сообщении агентства.Расследования подобных преступлений ведется сотрудниками ФСБ РФ. В случае, если суд признает Владимира Неелова виновным, ему грозит от 12 до 20 лет заключения в исправительном учреждении.Однако, до сих пор не известно, какую именно информацию мог передать иностранному государству военный эксперт Владимир Неелов. Некоторые СМИ указывают, что обвинения могут быть связаны с публикациями Владимира Неелова о деятельности частных военных компаний, среди прочего упоминаются его публикации о ЧВК "Вагнер".