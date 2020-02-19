ИА «Ореанда-Новости» . Алла Ильина, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу из больницы Боткина в Петербурге, не связывает увольнение руководителя клиники с побегами пациентов. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Напомним, что Алексей Яковлев, главный врач больницы, в которой обследовались пациенты с подозрением на смертельную форму пневмонии, был уволен по решению своего работодателя. Министерство здравоохранения отказалось комментировать причины такого решения.

Сбежавшая ранее из-под карантина пациентка Алла Ильина заявила, что самовольный уход пациентов из медицинского учреждения, скорее всего, является всего лишь предлогом для увольнения Яковлева.

Женщина также отметила, что дата информирования о результатах её анализов на коронавирус пока что неизвестна.