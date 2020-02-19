Пациентка, сбежавшая из больницы в Санкт-Петербурге, прокомментировала увольнение главного врача
ИА «Ореанда-Новости». Алла Ильина, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу из больницы Боткина в Петербурге, не связывает увольнение руководителя клиники с побегами пациентов. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Напомним, что Алексей Яковлев, главный врач больницы, в которой обследовались пациенты с подозрением на смертельную форму пневмонии, был уволен по решению своего работодателя. Министерство здравоохранения отказалось комментировать причины такого решения.
Сбежавшая ранее из-под карантина пациентка Алла Ильина заявила, что самовольный уход пациентов из медицинского учреждения, скорее всего, является всего лишь предлогом для увольнения Яковлева.
Женщина также отметила, что дата информирования о результатах её анализов на коронавирус пока что неизвестна.
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