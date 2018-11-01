ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин принял приглашение совершить официальный визит в Италию. Италия считается одной из европейских стран, которая, вероятнее всего, будет настаивать на смягчении в отношениях с Москвой и отмены санкций ЕС.

Премьер-министр Джузеппе Конте, возглавляющий правительство ультра правых партий, которые настаивали на утверждении более тесных связей с Россией, посетил Москву в октябре. В ходе дипломатической беседы он и пригласил Путина в Рим.

После визита в Россию итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в интервью изданию Corriere della Sera, рассказал о первом визите в Россию. Он отметил, что надеется в скором времени принять главу российского государства в Риме.

Кремль подтвердил в четверг, что Путин принял официальное приглашение в Италию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что сроки визита Владимира Путина в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам.

Россия стремится развивать связи с Италией. Это позволит уменьшить санкции ЕС, введённые против Москвы в связи с присоединением Республики Крым в состав России в 2014 году.

Конте сказал Путину в прошлом месяце, что он считает, что санкции «должны быть преодолены как можно скорее», и отметил, что Рим намерен убедить другие страны ЕС отказаться от торговых ограничений.

Итальянские фирмы и их филиалы насчитываются несколько сотен сотрудников в России. Людю долгое время жаловались, что санкции вредят их бизнесу и поддерживают Рим, в желании отказаться от антироссийской политики.

Последний ряд санкций ЕС направленный на борьбу с бизнесом и российскими банками, финансовым и энергетическим секторами был возобновлён в июне, но завершается в конце января. Сейчас в Брюсселе проходят обсуждения данного вопроса.