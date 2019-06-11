ИА «Ореанда-Новости» Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий рассказал, какие из факультетов вуза пользуются наибольшей популярностью у абитуриентов.

Так, наиболее востребованными стали механико-математический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, а также экономический факультет и факультет государственного управления МГУ.

При этом наибольшее число заявлений на поступление принял мехмат, приводит слова ректора РИА Новости. Среди гуманитарных направлений будущие студенты выбирают экономический факультет и государственное управление.

Ранее Садовничий завил, что в этом году в МГУ могут начать обучение до 10 тысяч студентов. Приёмная комиссия МГУ начинает работу 20 июня.