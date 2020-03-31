ИА «Ореанда-Новости». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исключил возможность сдачи ЕГЭ в онлайн-формате. Он отметил в ходе запуска онлайн-марафона «Домашний час», что Единый государственный экзамен будет проведён тогда, когда закончится ситуация с коронавирусом.

Кравцов также посоветовал школьникам использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы подтянуть знания по тем или иным предметам. Он подчеркнул, что с этой точки зрения изоляцию можно рассматривать как возможность улучшить свои показатели.

Министр обратил внимание, что для проведения дистанционной сдачи ЕГЭ потребуется обеспечение объективности экзамена, а также возможность контроля за тем, чтобы тест писался именно тем человеком, который и должен его сдавать.

Ранее ведомство сообщило о переносе сроков сдачи экзаменов на фоне пандемии. Сдача ЕГЭ начнётся 8 июня, ОГЭ – 9 июня.