ИА «Ореанда-Новости». В сети появилось видео о жестоком обращении с заключённым в колонии №1 в Ярославле, после этого в учреждении начались проверки. Сегодня стало известно о шести задержанных сотрудниках. Об этом проинформировали в Ярославском управлении Следственного комитета.



По данным Следственного комитета, установлены все шесть сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключённого. При этом уточняется, что следователи будут добиваться, чтобы данных личностей заключили под стражу.

Однако есть и другие подозреваемые, они могут быть задержаны чуть позже. Следователи оценят действия руководителей исправительной колонии №1 в Ярославле и всех должностных лиц. В колонии уже провели обыски и выемку всех документов.

Сообщается, что от работы было отстранено в связи с инцидентом 17 сотрудников исправительного учреждения. Это рассказал Сергей Бабуркин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области.

Напомним, видео, где тюремщики избивают заключённого, ИА «Ореанда-Новости» публиковало в пятницу, 20 июля. Изначально кадры оказались в распоряжении «Новой газеты», после их опубликовали другие СМИ. Видеозапись датируется июнем прошлого года. Мужчину-заключённого люди в форме бьют руками, ногами и предметами, при этом руки жертвы заломаны.

В ФСИН подтвердили, что действия, снятые на видео, действительно происходит в колонии, дата также подтверждена. При этом в ведомстве отмечают, что поведение сотрудников колонии осуждают и сожалеют, что в уголовно-исполнительной системе случаются такие инциденты, которые дискредитируют службу других сотрудников ФСИН.

О превышении должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии возбуждено уголовное дело, участникам избиения и другим виновным лицам грозит тюремное заключение. Ранее сообщалось о сроках от трёх до десяти лет.

Татьяна Москалькова, которая является уполномоченной по правам человека в стране, взяла всё дело и ситуацию под особый контроль.





