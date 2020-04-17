ИА «Ореанда-Новости». Врач рассказала о течении болезни, вызванной коронавирусом, у молодых людей. По словам главного врача московской больницы №52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые люди, заражённые COVID-19, очень тяжело переносят заболевание.

В эфире телеканала «Россия 1» медик рассказала, что много молодых людей, не особенно отягощённых соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих инфекцию. В том числе с фатальными исходами, подчеркнула она.

Также Лысенко отметила, что часто заразившиеся слишком поздно общаются за медицинской помощью.

Ранее заместитель московского мэра Анастасия Ракова заявила, что медикам становится всё сложнее отличить ОРВИ от коронавируса. Поэтому отныне все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.