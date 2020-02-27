ИА «Ореанда-Новости» . Концерт "Радость весны. Бах и романтический орган: Мендельсон, Шуман, Видор" состоится 1 марта 2020 года в 16:00 в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, расположенном в Санкт-Петербурге по адресу: Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.



В первый день весны одна из самых молодых и успешных органисток Петербурга, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Лилия Печенкина, разделит вместе с вами радость наступления самого прекрасного времени года. В программе «Радость весны: Бах и романтический орган» – все великолепие звучания Короля инструментов. Непременный и долгожданный гость многочисленных органных концертов, Иоганн Себастьян Бах, представлен в различных жанрах. Прозвучит грандиозный цикл из прелюдии с фугой и две хоральные обработки.



Немецкую линию продолжит Четвертая органная соната последователя Баха в веке девятнадцатом, великого романтика Мендельсона-Бартольди, не только гениального композитора, но блестящего органиста-импровизатора. Именно из многочисленных импровизаций и отдельных пьес и родился цикл из Шести сонат – центра органного творчества Мендельсона, что наполнило его разножанровой эклектичностью.



Творчество Шумана, другого немецкого гения-романтика представлено этюдами в форме канонов для педального фортепиано, инструмента, который снабжён ножной клавиатурой по аналогии с органом. Жанр органной симфонии, рожденный во Франции, озвучен фрагментом одной из симфоний Видора, родоначальника этого уникального явления.